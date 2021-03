“Sì, è vero”. Paola Caruso ritrova l’amore con lui: il nuovo fidanzato l’ha già colpita al cuore (Di martedì 23 marzo 2021) Sembra davvero aver trovato la tranquillità che cercava Paola Caruso, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dopo una serie di relazioni finite male, l’ex bonas di Avanti un altro pare aver trovato l’uomo giusto. Per lei è stato un lungo percorso caratterizzato dalla nascita del piccolo Michelino. Il bambino è nato durante la relazione con Francesco Caserta. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara d’Urso e sui social, ma alla fine non ci sono riusciti. Nonostante qualche contatto sporadico, Caserta ha preferito non riconoscere il bambino. L’uomo è stato accusato pubblicamente di aver abbandonato lei e il figlio e all’epoca dei fatti fece sapere che avrebbe portato la vicenda in tribunale. Dopo Francesco Caserta, Paola Caruso ha conosciuto Moreno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Sembra davaver trovato la tranquillità che cercava, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dopo una serie di relazioni finite male, l’ex bonas di Avanti un altro pare aver trovato l’uomo giusto. Per lei è stato un lungo percorso caratterizzato dalla nascita del piccolo Michelino. Il bambino è nato durante la relazione con Francesco Caserta. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara d’Urso e sui social, ma alla fine non ci sono riusciti. Nonostante qualche contatto sporadico, Caserta ha preferito non riconoscere il bambino. L’uomo è stato accusato pubblicamente di aver abbandonato lei e il figlio e all’epoca dei fatti fece sapere che avrebbe portato la vicenda in tribunale. Dopo Francesco Caserta,ha conosciuto Moreno ...

