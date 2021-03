Show dell’estrema destra fuori da una chiesa della Capitale Saluti romani e cori Raggi | “Roma è e sarà sempre antifascista”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 marzo 2021) Braccia tese, slogan fascisti e anche una bandiera con un simbolo neofascista a coprire una bara. Sabato scorso, attorno alladi Sant’Ippolito, nella zona del Nomentano, a, è andato tristemente in scena l’ennesimo spettacolo che i nostalgici sono soliti dare ogni volta che ne hanno occasione: uno spettacolo fascista. L’apologia del fascismo è un reato, quello che alcuni esaltano è l’esaltazione di un crimine, eppure a distanza di oltre 75 anni dalla caduta del regime e in una città che in quegli anni ha subito troppi lutti, con l’Italia già più volte vittima di trame nere, anche un funerale diventa strumento per operazioni revisioniste. Un caso che ha destato scandalo e su cui sta indagando la Digos. IL CASO. Al termine del funerale di un militante di, sulla cui identità viene mantenuta riservatezza, mentre il ...