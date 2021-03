Sharon Stone vaccinata contro il Covid: “Ho fatto la prima dose” (Di martedì 23 marzo 2021) “Ho fatto la prima dose”. Sharon Stone posta sul suo profilo Instagram una foto mentre si vaccina. La celebre attrice hollywoodiana, oggi 63enne, ha ricevuto la sua dose anti-Covid19 negli Stati Uniti dove risiede linkando l’organizzazione no-profit Core che sta organizzando nella pratica la campagna vaccinale in diversi stati americani. Fazzoletto su bocca e naso più da bandito che da mascherina antivirus, la Stone invita tutti ad andarsi a vaccinare: “Prendete un appuntamento, è stato facile”. Solo la scorsa estate l’attrice aveva dovuto vivere un lutto in famiglia proprio a causa del Covid, ovvero la morta di una nonna mentre la sorella della Stone e suo marito erano stati ricoverati in ospedali ma erano migliorati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Hola”.posta sul suo profilo Instagram una foto mentre si vaccina. La celebre attrice hollywoodiana, oggi 63enne, ha ricevuto la suaanti-19 negli Stati Uniti dove risiede linkando l’organizzazione no-profit Core che sta organizzando nella pratica la campagna vaccinale in diversi stati americani. Fazzoletto su bocca e naso più da bandito che da mascherina antivirus, lainvita tutti ad andarsi a vaccinare: “Prendete un appuntamento, è stato facile”. Solo la scorsa estate l’attrice aveva dovuto vivere un lutto in famiglia proprio a causa del, ovvero la morta di una nonna mentre la sorella dellae suo marito erano stati ricoverati in ospedali ma erano migliorati ...

