Sette stragi Usa in 7 giorni A Boulder giudice aveva bloccato il bando alle armi

(Di martedì 23 marzo 2021) A neanche seidi distanza da Atlanta, l’America si ritrova colpita dai proiettili partiti da fucile semiautomatico AR-15 di un cittadino qualunque. Questa volta la strage, l’ennesima, è avvenuta nel cuore del paese, in un supermercato di, a neanche 50 km da Denver, in Colorado, dove verso le 14.30 di lunedì un uomo ha provocato la morte di dieci persone, tra cui l’agente di polizia, Eric Ty, 51 anni efigli, il primo a intervenire e l’unico di cui si conosce l’identità. La sparatoria è cominciata fuori dal King Soopers - una catena di supermercati statunitense - ed è proseguita all’interno dell’alimentari. Altri dettagli non sono ancora stati forniti, se non dai racconti e dai filmati di chi si è trovato suo malgrado coinvolto, né si conoscono le ragioni che hanno portato il killer a un gesto ...

Lo Stato del Colorado, sconvolto in passato dalle stragi del liceo di Columbine e del cinema di ... Lascia la moglie e sette figli, con il più piccolo che ha soli 7 anni di età. Dopo avere ucciso altre ... salito alle cronache nel corso degli anni per le stragi del liceo di Columbine e del cinema di ... Lascia la moglie e figli: il più piccolo ha 7 anni. Alle 14.49 un tweet della polizia invita ... Atlanta e Boulder, in Colorado, inaugurano la triste stagione dei "mass murder" sotto la nuova presidenza: al netto dei moventi, e della tossica eredità di Trump, serve coraggio per uscire dal vicolo ...