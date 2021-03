Serie C, Livorno penalizzato di altri tre punti per irregolarità negli stipendi (Di martedì 23 marzo 2021) Piove sul bagnato per il Livorno. La Figc, infatti, ha comunicato l’assegnazione di altri tre punti di penalizzazione alla società toscana per delle irregolarità emerse nel pagamento degli stipendi: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, presieduto da Nicola Durante, ha accolto i deferimenti del Procuratore Federale, sanzionando con 3 punti di penalizzazione il Livorno Calcio (Girone A di Serie C) per una Serie di irregolarità in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Il Tribunale ha sanzionato con 5 mesi di inibizione Giorgio Heller e con un mese di ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Piove sul bagnato per il. La Figc, infatti, ha comunicato l’assegnazione ditredi penalizzazione alla società toscana per delleemerse nel pagamento degli: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, presieduto da Nicola Durante, ha accolto i deferimenti del Procuratore Federale, sanzionando con 3di penalizzazione ilCalcio (Girone A diC) per unadiin ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Il Tribunale ha sanzionato con 5 mesi di inibizione Giorgio Heller e con un mese di ...

