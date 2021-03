Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata a Marchionni del Foggia, salterà il Palermo (Di martedì 23 marzo 2021) Il Giudice Sportivo di Serie C ha reso noti i provvedimenti a seguito della 32^ giornata di Serie C.Diramato il consueto comunicato ufficiale nel quale il Giudice Sportivo della Serie C ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro, in relazione alle gare dell’ultimo turno di campionato disputato. Nessuna squalifica per i rosanero che, lunedì sera, affronteranno il Foggia. Non sarà presente in panchina Marco Marchionni, che è stato squalificato per una giornata.GARE DEL 20 E 21 MARZO 2021PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:DIRIGENTI ESPULSIINIBIZIONE A ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) IldiC ha reso noti i provvedimenti a seguito della 32^diC.Diramato il consueto comunicato ufficiale nel quale ildellaC ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro, in relazione alle gare dell’ultimo turno di campionato disputato. Nessuna squalifica per i rosanero che, lunedì sera, affronteranno il. Non sarà presente in panchina Marco, che è stato squalificato per una.GARE DEL 20 E 21 MARZO 2021PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:DIRIGENTI ESPULSIINIBIZIONE A ...

Advertising

MCalcioNews : Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: mister Javorcic (Pro Patria) squalificato per due giornate… - Mediagol : #SerieC, le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata a Marchionni del Foggia, salterà il Palermo - MCalcioNews : Serie B, sono quattro gli squalificati in vista della 31^ giornata - rilaco74 : @violamad79 Meglio di Beppe anche un massaggiatore! Speriamo che finisca presto il campionato e di salvare la pelle… - SalernoSport24 : ?? Serie B: le decisioni del giudice sportivo in vista della 31ª giornata #SerieB #SerieBKT -