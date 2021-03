Serie A, le panchine che traballano (Di martedì 23 marzo 2021) La Juventus ha perso lo scettro di Regina in Serie A. Si aprono nuovi scenari tra panchine che scottano e allenatori già con le valigie pronte. Allegri, Sarri e Spalletti pronti al rientro in panchina su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) La Juventus ha perso lo scettro di Regina inA. Si aprono nuovi scenari trache scottano e allenatori già con le valigie pronte. Allegri, Sarri e Spalletti pronti al rientro in panchina su Notizie.it.

Advertising

OptaPaolo : 5 - Questi i primi cinque allenatori con la media punti più alta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (min.… - yurng_god : RT @OptaPaolo: 5 - Questi i primi cinque allenatori con la media punti più alta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (min. cinque p… - theldest3 : RT @OptaPaolo: 5 - Questi i primi cinque allenatori con la media punti più alta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (min. cinque p… - MilanWorldForum : Panchine Serie A 2021/2022. Ecco come cambieranno le big. Le news ?? - abdo91eista : RT @OptaPaolo: 5 - Questi i primi cinque allenatori con la media punti più alta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (min. cinque p… -