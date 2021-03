Serie A, Inzaghi ribalta Pirlo, Ribery non basta alla Fiorentina affondata da Calhanoglu (Di martedì 23 marzo 2021) La 28a giornata di Serie A regala una sorpresa inaspettata con il Benevento che espugna l’Allianz Stadium e porta a casa i tre punti grazie al capolavoro tattico di Filippo Inzaghi che ottiene il massimo con il materiale a disposizione.La disparità tra le forze in campo era indubbiamente notevole, con la Juventus che ha costantemente prodotto e i campani che hanno incassato i colpi cercando di limitare i danni e sfruttando alla perfezione le poche occasioni a favore, segnando con l’unico tiro dei sette tentati che ha centrato lo specchio della porta. Il gioco è sempre stato in mano ai campioni d’Italia ed i numeri sono impressionanti: 73% di possesso palla (solo il Sassuolo ha fatto meglio in questa Serie A, 74% vs Bologna a febbraio) che ha prodotto 21 conclusioni, 20 passaggi tentati ad alta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) La 28a giornata diA regala una sorpresa inaspettata con il Benevento che espugna l’Allianz Stadium e porta a casa i tre punti grazie al capolavoro tattico di Filippoche ottiene il massimo con il materiale a disposizione.La disparità tra le forze in campo era indubbiamente notevole, con la Juventus che ha costantemente prodotto e i campani che hanno incassato i colpi cercando di limitare i danni e sfruttandoperfezione le poche occasioni a favore, segnando con l’unico tiro dei sette tentati che ha centrato lo specchio della porta. Il gioco è sempre stato in mano ai campioni d’Italia ed i numeri sono impressionanti: 73% di possesso p(solo il Sassuolo ha fatto meglio in questaA, 74% vs Bologna a febbraio) che ha prodotto 21 conclusioni, 20 passaggi tentati ad alta ...

OfficialSSLazio : ???? Igli Tare, Simone Inzaghi e @ciroimmobile hanno ricevuto il Premio 'Manlio Scopigno' per la stagione 2019/20!… - Joshynholo : @chimentimattia Secondo me tanti tifosi hanno paura che vada via Inzaghi perché dovrebbero tornare a non tifare la… - MCalcioNews : Montervino a TMW RADIO: 'Punterei ancora su Gattuso, ha ricevuto critiche ingiuste. Simone Inzaghi è un profilo ad… - cn1926it : #Benevento, #Tuia: “#Napoli, questa è la ricetta per battere la #Juventus allo #Stadium!” - infoitsport : KKN – Salgono le quotazioni di Inzaghi. Gattuso nel mirino di tre club di Serie A -