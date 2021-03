Serie A, in 7 fermati dal giudice sportivo. C’è Palacio: niente Inter per lui (Di martedì 23 marzo 2021) Le decisioni del giudice sportivo della Serie A dopo la 28esima giornata Sono 7 i giocatori della Serie A fermati dal giudice sportivo dopo la ventottesima giornata. Ovviamente nessun giocatore dell’Inter squalificato, visto che la squadra nerazzurra non è scesa in campo in seguito al rinvio del match contro il Sassuolo. Tra i fermati c’è l’ex nerazzurro Rodrigo Palacio, ora al Bologna, che salterà la sfida del 3 aprile proprio contro la squadra di Conte. Gli altri fermati sono: Dawidowicz (Hellas Verona), Koulibaly (Napoli), Petriccione (Crotone), Pezzella (Parma), Villar e Ibanez (Roma). L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Le decisioni deldellaA dopo la 28esima giornata Sono 7 i giocatori delladaldopo la ventottesima giornata. Ovviamente nessun giocatore dell’squalificato, visto che la squadra nerazzurra non è scesa in campo in seguito al rinvio del match contro il Sassuolo. Tra ic’è l’ex nerazzurro Rodrigo, ora al Bologna, che salterà la sfida del 3 aprile proprio contro la squadra di Conte. Gli altrisono: Dawidowicz (Hellas Verona), Koulibaly (Napoli), Petriccione (Crotone), Pezzella (Parma), Villar e Ibanez (Roma). L'articolo proviene damagazine.

