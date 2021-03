Serie A, Giudice Sportivo: multa di 10.000 per Arslan, colpì al volto un addetto alla sicurezza durante Milan-Udinese (Di martedì 23 marzo 2021) Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 28esima giornata di Serie A.Sono in totale sette i giocatori fermati per un turno, ma la stangata più pesante arriva a Tolgay Arslan che riceva un'ammenda di 10mila euro per aver colpito al "volto un addetto alla sicurezza della Soc. Milan che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro" in occasione della sfida Milan-Udinese dello scorso 3 marzo.DECISIONI DEL Giudice Sportivo:Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) Arrivano le decisioni deldopo la 28esima giornata diA.Sono in totale sette i giocatori fermati per un turno, ma la stangata più pesante arriva a Tolgayche riceva un'ammenda di 10mila euro per aver colpito al "undella Soc.che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro" in occasione della sfidadello scorso 3 marzo.DECISIONI DEL:Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo ...

