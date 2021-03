Serie A, Giudice Sportivo: ecco gli squalificati per la 29a giornata (Di martedì 23 marzo 2021) La 28a giornata di Serie A non si è chiusa definitivamente: nonostante quasi la totalità delle gare sia stata regolarmente disputata, la partita Inter-Sassuolo (rinviata per Covid-19) dovrà chiudere ufficialmente il quadro generale. La tornata in questione ha generato diversi risultati importanti e nello svolgimento dei match diversi calciatori sono entrati nel mirino del Giudice Sportivo che ne ha squalificati ben sette. La più colpita è la Roma di Paulo Fonseca che dovrà fare a meno di due pedini fondamentali per il gioco del tecnico portoghese che, nell’ultima giornata, ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva in campionato. ecco la lista completa dei fermati. Giudice Sportivo, gli squalificati in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) La 28adiA non si è chiusa definitivamente: nonostante quasi la totalità delle gare sia stata regolarmente disputata, la partita Inter-Sassuolo (rinviata per Covid-19) dovrà chiudere ufficialmente il quadro generale. La tornata in questione ha generato diversi risultati importanti e nello svolgimento dei match diversi calciatori sono entrati nel mirino delche ne haben sette. La più colpita è la Roma di Paulo Fonseca che dovrà fare a meno di due pedini fondamentali per il gioco del tecnico portoghese che, nell’ultima, ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva in campionato.la lista completa dei fermati., gliin ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Koulibaly e Petriccione out per un turno, saltano Napoli-Crotone, ecco tutti gli altri squa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Koulibaly e Petriccione out per un turno, saltano Napoli-Crotone, ecco tutti gli altri squa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Koulibaly e Petriccione out per un turno, saltano Napoli-Crotone, ecco tutti gli altri squa… - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Koulibaly e Petriccione out per un turno, saltano Napoli-Crotone, ecco tutti gli altri… - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Koulibaly e Petriccione out per un turno, saltano Napoli-Crotone, ecco tutti gli altri… -