Sergio Cammariere | “Il mio primo romanzo sarà anche disco | teatro e forse film”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 marzo 2021) L’esordio da romanziere disi articolerà ben oltre il libro ‘Libero nell’aria’ appena uscito per Rizzoli, dove racconta la sua vita, il suo sogno realizzato: dall’infanzia e i primi studi a Crotone fino all’arrivo sul palco di Sanremo nel 2003. “Oltre al libro, uscirà tra qualche settimana il mio secondodi piano solo, che si chiamerà ‘Piano nudo’ e conterrà 18 brani. Poi la mia storia diventeràuno spettacolo teatrale ‘Sono stato sempre stato Libero’ epure un, dal momento che Rizzoli ha volutoi diritti per l’eventuale trasposizione cinematografica”, spiegaall’Adnkronos. “Sono nato a Crotone, in via Libertà n° 11A. Quando venni battezzato, mi fu dato come secondo nome Libero. ...