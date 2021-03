Selvaggia Roma sbarca all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione sul futuro dell’x vippona (Di martedì 23 marzo 2021) Pare che il destino de L’Isola dei Famosi si destinato a incrociarsi in maniera segnante e indelebile con quello del Grande Fratello Vip. L’impressione, alla luce delle indiscrezioni, è che i due reality viaggino su binari paralleli: dapprima l’approdo di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione, in quel de L’Isola dei Famosi nella veste di opinionista; poi la stessa Ilary Blasi che ne ha ereditato il timone dopo aver militato in quel del Grande Fratello; e ancora la naufraga Fariba, mamma di Giulia Salemi a sua volta ex vippona dell’ultima edizione e ora una nuova personalità destinata a coniugare entrambi i reality show. Il filo rosso che unisce L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip Così si vocifera in maniera insistente sul web e non solo: un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip è destinata ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Pare che il destino de L’Isola deisi destinato a incrociarsi in maniera segnante e indelebile con quello del Grande Fratello Vip. L’impressione, alla luce delle indiscrezioni, è che i due reality viaggino su binari paralleli: dapprima l’approdo di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione, in quel de L’Isola deinella veste di opinionista; poi la stessa Ilary Blasi che ne ha ereditato il timone dopo aver militato in quel del Grande Fratello; e ancora la naufraga Fariba, mamma di Giulia Salemi a sua volta exdell’ultima edizione e ora una nuova personalità destinata a coniugare entrambi i reality show. Il filo rosso che unisce L’Isola deial Grande Fratello Vip Così si vocifera in maniera insistente sul web e non solo: un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip è destinata ...

