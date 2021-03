Selvaggia Roma concorrente de L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione (Di martedì 23 marzo 2021) Selvaggia Roma a L’Isola dei Famosi? Non è passata di certo inosservata la partecipazione di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo infatti l’ex volto di Temptation Island fin dal suo ingresso in casa si è messa subito in gioco, creando dinamiche che hanno appassionato il pubblico. Tuttavia il percorso dell’influencer non è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 23 marzo 2021)dei? Non è passata di certo inosservata la partecipazione dial Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo infatti l’ex volto di Temptation Island fin dal suo ingresso in casa si è messa subito in gioco, creando dinamiche che hanno appassionato il pubblico. Tuttavia il percorso dell’influencer non è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Una vippona del GF Vip 5 che Tommaso Zorzi conosce molto bene pronta a sbarcare su L’isola dei famosi? #isola - GiuseppeporroIt : Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo nuovi naufraghi a L'Isola dei Famosi? Ecco i dettagli #selvaggiaroma… - martymarty2020 : RT @PoveraR: In una città, il minimo dell'attività di una amministrazione comunale è: - pulire e manutenere strade e marciapiedi - curare… - gelsominoforna1 : RT @PoveraR: In una città, il minimo dell'attività di una amministrazione comunale è: - pulire e manutenere strade e marciapiedi - curare… - dalbi62 : RT @PoveraR: In una città, il minimo dell'attività di una amministrazione comunale è: - pulire e manutenere strade e marciapiedi - curare… -