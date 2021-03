“Sei arrivata tu vita nostra”. Non solo Chiara Ferragni e Fedez, un’altra coppia vip dà il benvenuto alla loro bimba: ecco Sophie (Di martedì 23 marzo 2021) “Amore nostro sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l’ora di coccolarti. Mamma e papa? ti amano gia? e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre”. Poi anche dolci parole per il fidanzato Mirko: “Ti amo infinitamente! Sono sicura che sarai il miglior papa? del mondo”. Con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato la gravidanza. Il lieto annuncio era arrivato, come si usa adesso, a mezzo Instagram. La bellissima ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, il cui nome era già noto alla cronaca rosa perché ex fidanzata di un figlio super vip, aveva pubblicato una tenerissima immagine che la ritraeva col compagno.



Nello scatto lei teneva stretta l’ecografia e lui le accarezzava la pancia. Oggi, nel giorno della nascita di Vittoria Lucia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) “Amore nostro sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l’ora di coccolarti. Mamma e papa? ti amano gia? e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre”. Poi anche dolci parole per il fidanzato Mirko: “Ti amo infinitamente! Sono sicura che sarai il miglior papa? del mondo”. Con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato la gravidanza. Il lieto annuncio era arrivato, come si usa adesso, a mezzo Instagram. La bellissima ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, il cui nome era già notocronaca rosa perché ex fidanzata di un figlio super vip, aveva pubblicato una tenerissima immagine che la ritraeva col compagno.Nello scatto lei teneva stretta l’ecografia e lui le accarezzava la pancia. Oggi, nel giorno della nascita di Vittoria Lucia ...

Advertising

borghi_claudio : Rixi. Nove anni di processo. Condannato in primo grado a TRE ANNI E SEI MESI DI RECLUSIONE, Condanna arrivata duran… - Bugheadendgam : @LvnaSt0rta Infatti...che puntate sei arrivata? - ale_dopamina : @oppyzorzi Quindi pazza al quadrato!?? È che sei arrivata proprio dritta al ... ???? - cavolfiore_ills : @lehnstarxgod Sei su canale 5. È sempre uno show... guarda rosa che ha zero talento ma è arrivata fino a dov'è per lo show con la Celentano - madisonabeerf : @AncoraJanee A CHE SEI ARRIVATA AMO -