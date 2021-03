Sei anni di guerra in Yemen: solo negli ultimi tre sono morti oltre 2300 bambini (Di martedì 23 marzo 2021) negli ultimi tre anni, in Yemen, tra le vittime civili 1 su 4 era un bambino: 2.341 minori (il 22,85% del totale) che hanno perso la vita tra il 2018 e il 2020 a causa di un conflitto che, il 25 marzo, segna il suo sesto anniversario. Le 2.341 vittime tra i bambini sono solo quelle confermate, spiega l’Organizzazione, secondo la quale è probabile che il numero effettivo sia molto più alto. I dati, inoltre, mostrano che il conflitto sta diventando sempre più mortale per i bambini: se nel 2018 i minori rappresentano una vittima su cinque tra i civili, nel 2019 e nel 2020 il rapporto è salito a 1 su 4. Lo rivela una nuova analisi diffusa oggi da Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021)tre, in, tra le vittime civili 1 su 4 era un bambino: 2.341 minori (il 22,85% del totale) che hanno perso la vita tra il 2018 e il 2020 a causa di un conflitto che, il 25 marzo, segna il suo sestoversario. Le 2.341 vittime tra iquelle confermate, spiega l’Organizzazione, secondo la quale è probabile che il numero effettivo sia molto più alto. I dati, in, mostrano che il conflitto sta diventando sempre più mortale per i: se nel 2018 i minori rappresentano una vittima su cinque tra i civili, nel 2019 e nel 2020 il rapporto è salito a 1 su 4. Lo rivela una nuova analisi diffusa oggi da Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da ...

Advertising

MSF_ITALIA : Il 22 marzo 2015 cominciava la guerra in #Yemen. Sei anni di combattimenti indiscriminati hanno provocato quasi 20… - borghi_claudio : Rixi. Nove anni di processo. Condannato in primo grado a TRE ANNI E SEI MESI DI RECLUSIONE, Condanna arrivata duran… - marcobardazzi : Twitter domani compie 15 anni. È ancora un adolescente, come tutti i social. Ha un fratello maggiore invadente (Fac… - DoctorWho744 : @TulliSergio @RadioSavana @roughnuances Sergio stai sereno che se si ammala qualcuno lo si cura ma di certo l’età m… - Matthew_4570 : @FINGERSZM Pov:hai 50 anni e sei su WhatsApp -

Ultime Notizie dalla rete : Sei anni Governare il futuro. Una lettera a Federica e alle altre ragazze vittime di revenge porn Federica è una ragazza di sedici anni. Nei giorni scorsi un amico la chiama e le dice che su Telegram gira una sua foto che non le ...le tue parole mentre racconti della violenza della quale sei stata ...

Genova, mazzette per i funerali: condannati tre addetti Amiu ... titolare dell'omonima ditta di onoranze funebri, che ha concordato una pena di 2 anni di reclusione, e i suoi collaboratori Francesco Pinna (1 anno e 7 mesi) e Carlo Siffredi (2 anni). I sei erano ...

Sei anni di guerra in Yemen: oltre 2300 bambini uccisi Vita A Gotti i conti tornano: l’Udinese è a più 5 rispetto a un anno fa Il confronto con la classifica della scorsa stagione è in attivo Nelle ultime 10 gare solo 5 squadre meglio dei bianconeri ...

Eataly, calo fatturato del 30% causa Covid. Bari chiusa temporaneamente La pandemia pesa sulle vendite dei negozi creati da Oscar Farinetti, con un calo di quasi un terzo a livello globale. La notizia data dall’azionista Tip. La location di Bari chiusa dal 22 marzo al apr ...

Federica è una ragazza di sedici. Nei giorni scorsi un amico la chiama e le dice che su Telegram gira una sua foto che non le ...le tue parole mentre racconti della violenza della qualestata ...... titolare dell'omonima ditta di onoranze funebri, che ha concordato una pena di 2di reclusione, e i suoi collaboratori Francesco Pinna (1 anno e 7 mesi) e Carlo Siffredi (2). Ierano ...Il confronto con la classifica della scorsa stagione è in attivo Nelle ultime 10 gare solo 5 squadre meglio dei bianconeri ...La pandemia pesa sulle vendite dei negozi creati da Oscar Farinetti, con un calo di quasi un terzo a livello globale. La notizia data dall’azionista Tip. La location di Bari chiusa dal 22 marzo al apr ...