Se il Comune di Foggia verrà sciolto per mafia sarà una sconsolante chiusura del cerchio (Di martedì 23 marzo 2021) Negli ultimi giorni Repubblica (numeri del 16, 21 e 22 marzo scorsi) ha dedicato ampio spazio al recente insediamento nel Comune di Foggia della commissione di accesso del ministero dell’Interno incaricata di accertare l’esistenza o meno di infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale. L’ingresso dei tre commissari, un vice prefetto, un funzionario della Polizia di Stato e un ufficiale dei Carabinieri, è clamoroso in una provincia, quale quella di Foggia, in cui già sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose tre importanti comuni. Mandare a casa anche l’amministrazione comunale del capoluogo – che peraltro conta circa 160.000 abitanti, quindi non di importanza secondaria – rappresenterebbe una sconsolante chiusura del cerchio. Nessun amministratore comunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Negli ultimi giorni Repubblica (numeri del 16, 21 e 22 marzo scorsi) ha dedicato ampio spazio al recente insediamento neldidella commissione di accesso del ministero dell’Interno incaricata di accertare l’esistenza o meno di infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale. L’ingresso dei tre commissari, un vice prefetto, un funzionario della Polizia di Stato e un ufficiale dei Carabinieri, è clamoroso in una provincia, quale quella di, in cui già sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose tre importanti comuni. Mandare a casa anche l’amministrazione comunale del capoluogo – che peraltro conta circa 160.000 abitanti, quindi non di importanza secondaria – rappresenterebbe unadel. Nessun amministratore comunale ...

