Scuola, possibile rientro dopo Pasqua anche in zona rossa. Ma non per tutti (Di martedì 23 marzo 2021) La speranza di una riapertura prima di Pasqua è di pochissimi. Anche chi potrà tornare in arancione da lunedì 29 marzo non si attende di rivedere i figli in aula per i soli tre giorni che separano l’inizio della settimana dalle vacanze di Pasqua. Con la maggior parte delle regioni in rosso gli studenti, 8 su 10, compresi i bambini di nidi, materne ed elementari sono a casa. Per i più piccoli si apre però la speranza di un rientro a scuola dopo Pasqua, a partire dal 7 aprile. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) La speranza di una riapertura prima di Pasqua è di pochissimi. Anche chi potrà tornare in arancione da lunedì 29 marzo non si attende di rivedere i figli in aula per i soli tre giorni che separano l’inizio della settimana dalle vacanze di Pasqua. Con la maggior parte delle regioni in rosso gli studenti, 8 su 10, compresi i bambini di nidi, materne ed elementari sono a casa. Per i più piccoli si apre però la speranza di un rientro a scuola dopo Pasqua, a partire dal 7 aprile.

