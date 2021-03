Scuola, Polizia postale di Genova scova disturbatori seriali Dad (Di martedì 23 marzo 2021) GENOVA – Si introducevano nelle piattaforme utilizzate da coetanei di tutta Italia per disturbare e interrompere le lezioni di didattica a distanza. La Polizia postale di Genova, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ligure, ha individuato tre ragazzi, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina, che facevano parte di gruppi Telegram e Instagram, creati appositamente con la finalità di disturbare i docenti e provocare la sospensione delle lezioni. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) GENOVA – Si introducevano nelle piattaforme utilizzate da coetanei di tutta Italia per disturbare e interrompere le lezioni di didattica a distanza. La Polizia postale di Genova, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ligure, ha individuato tre ragazzi, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina, che facevano parte di gruppi Telegram e Instagram, creati appositamente con la finalità di disturbare i docenti e provocare la sospensione delle lezioni.

