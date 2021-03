Scuola | il piano del Governo | dal Recovery Plan al DL Sostegni

Leggi su zon

(Di martedì 23 marzo 2021) Aiuti agli studenti e fondi europei da destinare alle scuole sono alcuni punti del programma dell’esecutivo targato Mario Draghi Dopo un anno di pandemia le scuole ancora chiuse dimostrano la sconfitta di un Paese ancora messo in ginocchio dal numero dei contagi giornalieri, ma sia per le scuole che per i giovani potrebbero esserci delle novità con l’arrivo delle risorse di Next Generation EU e non solo.e abbattimento del divario di genere e sociale Nella bozza delstilata a Palazzo Chigi un ampio capitolo è dedicato al futuro dei giovani e alla ripartenza della. Il Presidente del Consiglio, intervenendo in una conferenza stampa ha dichiarato: “Vogliamo fermare l’allargamento del divario”, puntando soprattutto alle “donne e i giovani” e investendo al meglio ...