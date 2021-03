**Scuola: Gissi (Cisl), 'tamponi obbligatori per tutti per tornare sui banchi dopo Pasqua'** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Ritorno sui banchi per tutti dopo Pasqua. Che non sia una chimera. Come? "Chiediamo tamponi obbligatori per tutti gli studenti da effettuare prima del rientro di Pasqua e poi da ripetere almeno ogni due settimane, come avviene in numerosi posti di lavoro". Lo dice all'Adnkronos Maddalena Gissi, segretario nazionale di Cisl scuola ed aggiunge: "I tamponi in questo momento sono l'unico strumento per garantire la scuola in presenza e sicurezza, per lo meno fino all'esecuzione di tutte le vaccinazioni". "Ci siamo spesi su questo tema nei mesi scorsi con la ministra Azzolina, ma siamo stati inascoltati - ricorda la sindacalista - Chiedevamo un'azione massiva finalizzata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Ritorno suiper. Che non sia una chimera. Come? "Chiediamopergli studenti da effettuare prima del rientro die poi da ripetere almeno ogni due settimane, come avviene in numerosi posti di lavoro". Lo dice all'Adnkronos Maddalena, segretario nazionale discuola ed aggiunge: "Iin questo momento sono l'unico strumento per garantire la scuola in presenza e sicurezza, per lo meno fino all'esecuzione di tutte le vaccinazioni". "Ci siamo spesi su questo tema nei mesi scorsi con la ministra Azzolina, ma siamo stati inascoltati - ricorda la sindacalista - Chiedevamo un'azione massiva finalizzata a ...

