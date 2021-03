**Scuola: Garante Infanzia Lazio, 'tamponi per tutti per rientro dopo Pasqua'** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Le regioni, a partire dal Lazio, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa alla scuola classica. Si prevedano tamponi obbligatori per tutti, se approvati anche salivari, per il rientro dopo Pasqua, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione di tutti gli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico". Lo dice all'Adnkronos il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, Jacopo Marzetti, che aggiunge: "Se tale sistema non fosse reputato sufficiente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Le regioni, a partire dal, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa alla scuola classica. Si prevedanoobbligatori per, se approvati anche salivari, per il, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione digli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico". Lo dice all'Adnkronos ildell'e dell'adolescenza, Jacopo Marzetti, che aggiunge: "Se tale sistema non fosse reputato sufficiente a ...

La scuola italiana Malgrado lo sforzo di pochi straordinari insegnanti, la scuola vive una crisi profonda e complessa. Uno dei punti di vista più sottovalutati resta quello dei ragazzi e delle ragazze. Un capitolo del p ...

"Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell ... il Garante nazionale dei diritti delle ...Malgrado lo sforzo di pochi straordinari insegnanti, la scuola vive una crisi profonda e complessa. Uno dei punti di vista più sottovalutati resta quello dei ragazzi e delle ragazze. Un capitolo del p ...