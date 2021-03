Scuola, cara Scuola: cosa ne sarà di te? Cosa ne sarà degli studenti? Lettera (Di martedì 23 marzo 2021) Inviata da Federica Nastri, pedagogista. Scuola, cara Scuola, passo sotto le tue mura nell’ora d’aria in cui cerco di sgranchire le gambe dalle infinite ore al pc. Alzo il viso verso il sole, sperando che la luce mi oltrepassi la pelle stimolandomi quella produzione di serotonina che la pandemia c’ha negato. Provo a respirare, con la paura dell’aria stessa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Inviata da Federica Nastri, pedagogista., passo sotto le tue mura nell’ora d’aria in cui cerco di sgranchire le gambe dalle infinite ore al pc. Alzo il viso verso il sole, sperando che la luce mi oltrepassi la pelle stimolandomi quella produzione di serotonina che la pandemia c’ha negato. Provo a respirare, con la paura dell’aria stessa. L'articolo .

