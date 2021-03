Scuola, Bonetti: “Analizziamo i dati per valutare riaperture in zona rossa” (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Stiamo facendo valutazioni dell’impatto Covid sui bambini piccoli. La nostra idea sull’apertura delle scuole è che le decisioni devono essere commisurate allo stato di reale, scientificamente provata, diffusione del virus a tutela della salute integrale di tutta la popolazione. Quindi, alla luce dei nuovi dati, si sta valutando se questo tipo di incidenza, per esempio, permetterà di avere una rivalutazione in zona rossa per i primissimi anni“. Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al webinar ‘Next Generation Eu: politiche per la parità di genere e iniziativa ‘No woman no panel’-senza donne non se ne parla’ sul tema della apertura delle scuole. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Stiamo facendo valutazioni dell’impatto Covid sui bambini piccoli. La nostra idea sull’apertura delle scuole è che le decisioni devono essere commisurate allo stato di reale, scientificamente provata, diffusione del virus a tutela della salute integrale di tutta la popolazione. Quindi, alla luce dei nuovi dati, si sta valutando se questo tipo di incidenza, per esempio, permetterà di avere una rivalutazione in zona rossa per i primissimi anni“. Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al webinar ‘Next Generation Eu: politiche per la parità di genere e iniziativa ‘No woman no panel’-senza donne non se ne parla’ sul tema della apertura delle scuole.

Advertising

SkyTG24 : Scuola, Bonetti a Sky TG24: 'Dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse' - TgLa7 : #Scuola: Bonetti,dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse. Ministra, almeno dell'infanzia e della primaria - Daniele_Manca : Scuole aperte in zona rossa dopo Pasqua col nuovo Dpcm: l'ipotesi della ministra ?@elenabonetti? ?@Corriere? - FranceskoNew : @pietrafocaia @Miti_Vigliero E dopo Pasqua chissà che si aspettino succeda, per chiedere scuole in presenza anche i… - AlessioPecoraro : RT @stebellentani: La Ministra Bonetti ha anticipato che “già dopo Pasqua anche in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbi… -