Scuola aperta in estate. E dopo Pasqua possibile ritorno in classe anche in zona rossa (Di martedì 23 marzo 2021) Scuola aperta in estate. Lo ha detto chiaramente il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in tv a Che tempo che fa: «Vogliamo permettere di organizzare a giugno l’orientamento e il recupero degli alunni». E, per farlo, aggiunge, incrementeremo di 150 milioni di euro il Fondo per l’arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa. Leggi anche › Stereotipi e frasi sessiste: i libri di Scuola devono cambiare. Inizia Zanichelli › Scuola, il piano di Draghi: recuperare i giorni di Scuola persi (anche a giugno) X Scuola in ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 marzo 2021)in. Lo ha detto chiaramente il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in tv a Che tempo che fa: «Vogliamo permettere di organizzare a giugno l’orientamento e il recupero degli alunni». E, per farlo, aggiunge, incrementeremo di 150 milioni di euro il Fondo per l’arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa. Leggi› Stereotipi e frasi sessiste: i libri didevono cambiare. Inizia Zanichelli ›, il piano di Draghi: recuperare i giorni dipersi (a giugno) Xin ...

