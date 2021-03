'Scostamento da almeno 40 mld' Anteprima: le richieste di Lega-FI (Di martedì 23 marzo 2021) Il Decreto Sostegni è appena stato licenziato dal Consiglio dei ministri, e ancora deve andare in Parlamento, che già la Lega e Forza Italia stanno preparando la battaglia per il prossimo Scostamento di bilancio. Inevitabile, come ha annunciato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Con l'ultimo provvedimento da 32 miliardi di euro l'Italia ha... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 23 marzo 2021) Il Decreto Sostegni è appena stato licenziato dal Consiglio dei ministri, e ancora deve andare in Parlamento, che già lae Forza Italia stanno preparando la battaglia per il prossimodi bilancio. Inevitabile, come ha annunciato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Con l'ultimo provvedimento da 32 miliardi di euro l'Italia ha... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Scostamento almeno Scuola, ipotesi ritorno in presenza dopo Pasqua. Verso un allentamento delle misure ...ha aggiunto il ministro sottolineando che ' verrà proposto al Parlamento un nuovo scostamento di ... L'auspicio è che almeno metà della popolazione scolastica torni in classe, in vista anche degli esami ...

Bonus lavoratori stagionali 2021: requisiti e importi per chi lavora nel turismo ... pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, per ...e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno ...

Bonus lavoratori stagionali 2021: requisiti e importi per chi lavora nel turismo Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi contiene diversi interventi in materia di lavoro e contrasto alla povertà, e interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari ...

