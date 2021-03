Sci alpino, Stefano Gross vince i Campionati italiani in slalom. 2° Tonetti, Vinatzer sul podio (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo il ‘buco’ dell’edizione 2020 che, nell’albo d’oro, ci ricorderà purtroppo sempre i tempi della pandemia, sono tornati a disputarsi i Campionati italiani di sci alpino. Oggi a Livigno si sono assegnati i titoli di slalom: se in campo femminile si è imposta Federica Brignone, tra gli uomini a trionfare è stato il veterano Stefano Gross. Il 34enne di Pozza di Fassa, che nella stagione di Coppa del Mondo appena conclusa non è mai riuscito ad ottenere un piazzamento in top10, ha preceduto di 20 centesimi Riccardo Tonetti, specialista della combinata alpina. Gross, che si era già laureato campione italiano in slalom nel 2014, ha fatto la differenza nella prima frazione, quando ha concluso con mezzo secondo di vantaggio sul primo degli ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo il ‘buco’ dell’edizione 2020 che, nell’albo d’oro, ci ricorderà purtroppo sempre i tempi della pandemia, sono tornati a disputarsi idi sci. Oggi a Livigno si sono assegnati i titoli di: se in campo femminile si è imposta Federica Brignone, tra gli uomini a trionfare è stato il veterano. Il 34enne di Pozza di Fassa, che nella stagione di Coppa del Mondo appena conclusa non è mai riuscito ad ottenere un piazzamento in top10, ha preceduto di 20 centesimi Riccardo, specialista della combinata alpina., che si era già laureato campione italiano innel 2014, ha fatto la differenza nella prima frazione, quando ha concluso con mezzo secondo di vantaggio sul primo degli ...

