Sci alpino, Brignone campionessa italiana di slalom a Livigno. Trionfo Gross (Di martedì 23 marzo 2021) Ottavo titolo nazionale per Federica Brignone. Il secondo per Stefano Gross. La 30enne dei Carabinieri si è imposta oggi a Livigno chiudendo in 1'32?59, con 34 centesimi di vantaggio su Vera Tschurtschenthaler, 23enne del Gsiesertal, e per 67 su Vivien Insam, 23 anni delle Fiamme Oro, terza. Anita Gulli, quarta a 1?06 e Martina Peterlini, quinta a 1?21 completano la top 5. Bis per Gross che si era imposto nel 2014 in slalom. Sulla pista di Livigno, il 35enne ha concluso le due manches con il tempo complessivo di 1'29?18 davanti a Riccardo Tonetti, staccato di 20 centesimi, e di Tommaso Sala (Fiamme Oro Moena) in ritardo di 35 centesimi. Sull'ultimo gradino del podio anche Alex Vinatzer (Fiamme Gialle), mentre Giuliano Razzoli è finito sesto e Matteo Canins settimo.

