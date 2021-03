Scherma | Coppa del Mondo 2021 | Italia in trionfo a Kazan Rimonta eccezionale di Fichera

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021) Festa azzurra a! Fantastica vittoria dell’nella prova a squadre della tappa dideldi spada che si è tenuta sulle pedane russe. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Marco, Gabriele Cimini ed Enrico Garozzo ha sconfitto in finale l’Ucraina per 44-43. Una vittoria arrivata grazie ad un’incredibiledi Marconell’ultimo assalto. Lo spadista siciliano è salito in pedana sul 37-30 in favore dell’Ucraina e ha saputore Anatolii Herey fino al 44-43 conclusivo. Il nativo di Acireale si era già reso protagonista in semifinale, trascinando l’al successo sulla Russia per 33-32 al minuto supplementare. Gli azzurri avevano cominciato il loro cammino ieri contro la Danimarca, ...