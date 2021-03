Scanzi vaccinato, Travaglio smemorato: “Il Fatto” dimentica di dare la notizia sull’indagine (Di martedì 23 marzo 2021) Il caso del vaccinatore fortunato, Andrea Scanzi, che ha ricevuto il siero magico prima di tanti anziani della sua regione, oggi domina su tutti i giornali, con la notizia dell’inchiesta aperta sulle vaccinazioni dei “riservisti” in Toscana da lui capeggiati con orgoglio, ma non sulla testata in genere più solerte e informata sulle vicende giudiziaria, “Il Fatto Quotidiano“. Il silenzio di Travaglio sull’amico Scanzi Neanche una riga, da Marco Travaglio, sull’amico e collega Andrea Scanzi, nella bufera per aver saltato la fila delle vaccinazioni, ad Arezzo, con la motivazione, tutta da dimostrare, di aver atteso la fine della giornata di vaccinazioni approfittando dei vaccini “rifiutati” da altri, dopo essere stato inserito in una lista di “panchinari” ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Il caso delre fortunato, Andrea, che ha ricevuto il siero magico prima di tanti anziani della sua regione, oggi domina su tutti i giornali, con ladell’inchiesta aperta sulle vaccinazioni dei “riservisti” in Toscana da lui capeggiati con orgoglio, ma non sulla testata in genere più solerte e informata sulle vicende giudiziaria, “IlQuotidiano“. Il silenzio disull’amicoNeanche una riga, da Marco, sull’amico e collega Andrea, nella bufera per aver saltato la fila delle vaccinazioni, ad Arezzo, con la motivazione, tutta da dimostrare, di aver atteso la fine della giornata di vaccinazioni approfittando dei vaccini “rifiutati” da altri, dopo essere stato inserito in una lista di “panchinari” ...

Advertising

ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - antoguerrera : Quindi Scanzi si è vaccinato prima di tutti i miei 4 nonni in Italia, che hanno dai 91 a 82 anni. Italia 2021. Non ho parole. - ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - Amedeo111960 : RT @tataclo1968: @paolomadron Scusate ma fra tutti i cz che abbiamo in questo momento il problema è che #Scanzi si è vaccinato? Non è il pr… - 1FABIUS : RT @Corriere: Vaccino a Scanzi: indaga procura. In Toscana il faro dei Nas sulle liste dei riservisti -