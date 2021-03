Sanzioni al regime comunista cinese per il genocidio della minoranza uigura: Scontro con la Ue (Di martedì 23 marzo 2021) È Scontro diplomatico tra Cina e Unione Europea. Pechino contesta la scelta della Ue di ricorrere alle Sanzioni per gli abusi del governo comunista ai danni della minoranza musulmana degli uiguri . A violare i loro diritti umani sarebbero stati quattro ufficiali della regione dello Xinjiang. Una decisione che ha spinto il ministero degli Esteri cinese a convocare il rappresentante Ue a Pechino. A Arne notizia è stato lo stesso ministero che, in una nota, ha riferito che il vice ministro Qin Gang ha convocato Nicolas Chapui contestandogli che le misure punitive decise da Bruxelles sono basate «su bugie e false informazioni». Gli uiguri sono una minoranza musulmana La Cina parla di «protesta solenne» a fronte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Èdiplomatico tra Cina e Unione Europea. Pechino contesta la sceltaUe di ricorrere alleper gli abusi del governoai dannimusulmana degli uiguri . A violare i loro diritti umani sarebbero stati quattro ufficialiregione dello Xinjiang. Una decisione che ha spinto il ministero degli Esteria convocare il rappresentante Ue a Pechino. A Arne notizia è stato lo stesso ministero che, in una nota, ha riferito che il vice ministro Qin Gang ha convocato Nicolas Chapui contestandogli che le misure punitive decise da Bruxelles sono basate «su bugie e false informazioni». Gli uiguri sono unamusulmana La Cina parla di «protesta solenne» a fronte ...

