Sante Notarnicola età | causa della morte e chi era il bandito

(Di martedì 23 marzo 2021) È morto a 82 anni, il “”, membrobanda Cavallero e condannato all’ergastolo. Una storia d’altri tempi, direbbe Francesco De Gregori, quella di, conosciuto anche come “ilpoeta”. Nasce nel 1938 a Castellaneta, in provincia di Taranto, trascorre l’infanzia in un istituto e poi a 13 anni si trasferisce a Torino, raggiungendo la madre. Si avvicina al comunismo e alle lotte proletarie, iscritto prima alla FGCI (l’organizzazione giovanile legata al PCI) e al Partito Comunista Italiano, poi, per legarsi infine a gruppi anarchici e rivoluzionari. Nel 1963incontra Pietro Cavallero, il capobanda Cavallero. La banda ...

