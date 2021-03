Sanitari sospesi per il “no” al vaccino: la decisione del giudice (Di martedì 23 marzo 2021) Dieci Sanitari sospesi per aver rifiutato il vaccino anti-covid. Il giudice dà ragione alla Rsa dove erano impiegati Due infermieri e otto operatori socio-Sanitari della provincia di Belluno erano stati giudicati non idonei al lavoro dopo aver detto no all’iniezione anti-covid. Avevano chiesto il giudice di essere reintegrati, ma lui gli ha dato torto. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Dieciper aver rifiutato ilanti-covid. Ildà ragione alla Rsa dove erano impiegati Due infermieri e otto operatori socio-della provincia di Belluno erano stati giudicati non idonei al lavoro dopo aver detto no all’iniezione anti-covid. Avevano chiesto ildi essere reintegrati, ma lui gli ha dato torto. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

