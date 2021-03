San Siro | De Chirico | «Se Sala ha dubbi revochi la concessione»

Advertising

Inter : ?? | SFIDA Portiamo lo spettacolo di San Siro nelle strade! ??? @AchrafHakimi e @gaglio94 sfidano #Bastoni e… - acmilan : Pushing on to #ACMMUFC ?? #UEL: avanti verso la sfida di San Siro ??? #ClashofDevils #SempreMilan @gruppo_a2a - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #PIRLO: “#INTER FORTUNATA. IL SINDACO #SALA LA FA ANCORA ENT… - IlBuonFabio : RT @CalcioFinanza: Il consigliere comunale De Chirico su #SanSiro: «Se #Sala ha dubbi revochi la concessione a #Inter e #Milan» https://t.c… - BeppeMarottaMa1 : RT @CalcioFinanza: Il consigliere comunale De Chirico su #SanSiro: «Se #Sala ha dubbi revochi la concessione a #Inter e #Milan» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

Ma non solo: ammenda di 10mila euro per il centrocampista dell'Udinese Tolgay Arslan , reo di aver colpito al volto un addetto alla sicurezza del Milan durante la sfida didello scorso 3 ...Musarra cita l'impresa commerciale comune posta in essere tra il veneziano Bonifacio da Molin e il genovese Nicolò di, originario di Acri, incontrati a Konya, capitale del sultanato di Rum, ...Il Giudice Sportivo della Serie A ha multato il giocatore dell’Udinese Arslan per uno scontro con un addetto della sicurezza del Milan dopo la gara dello scorso 3 marzo tra i rossoneri e i friulani a ...Benedetta primavera. Gode Gennaro Gattuso per la seconda vittoria consecutiva in trasferta del suo Napoli. Dopo aver sconfitto il Milan a San Siro, Ringhio si è ...