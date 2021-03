Samsung non si ferma più: pronta con un doppio foldable e un sensore da ben 200 MP (Di martedì 23 marzo 2021) Samsung continua ad innovare in ogni ambito, infatti sembra stia lavorando ad un foldable che si piega due volte e ha mostrato in un tweet un video di una fotocamera con sei sensori di cui uno da 200MP alimentato da un nuovo processore Samsung Exynos. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 marzo 2021)continua ad innovare in ogni ambito, infatti sembra stia lavorando ad unche si piega due volte e ha mostrato in un tweet un video di una fotocamera con sei sensori di cui uno da 200MP alimentato da un nuovo processoreExynos. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

