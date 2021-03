Samsung Galaxy A31, smartphone economico in offerta su Amazon con sconto di 107 euro (Di martedì 23 marzo 2021) Siete alla ricerca di uno smartphone Samsung con una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate? Galaxy A31 potrebbe essere la scelta giusta. Su Amazon infatti oggi è acquistabile a meno di 200 euro, grazie a uno sconto che fa risparmiare 107 euro, abbassando il prezzo da 299 a 192, una cifra che lo rende particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Sono tanti i punti di forza di Galaxy A31. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, soluzione utilizzata di solito sugli smartphone più costosi e che rende l’esperienza visiva più appagante. Sotto la scocca invece troviamo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Siete alla ricerca di unocon una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate?A31 potrebbe essere la scelta giusta. Suinfatti oggi è acquistabile a meno di 200, grazie a unoche fa risparmiare 107, abbassando il prezzo da 299 a 192, una cifra che lo rende particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Sono tanti i punti di forza diA31. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, soluzione utilizzata di solito suglipiù costosi e che rende l’esperienza visiva più appagante. Sotto la scocca invece troviamo un ...

Advertising

offertegiorno : MINIMO STORICO Samsung Cover in silicone con S Pen per Galaxy S21 Ultra 5G (2021) 45,33€ 72,59€ (-37%)… - stefano_6000 : RT @androidblogit: Samsung al lavoro su un Galaxy Z Fold a doppia piega - - yudigusman62 : @SelularID Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy A32, Realme C25, Realme Narzo 30A, Poco F3 #21stanniversaryselular - fpagency : Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72: perchè comprarli - tecnoandroidit : Samsung Galaxy Chromebook 2: gran successo per i portatili di nuova generazione - Era il non troppo lontano aprile… -