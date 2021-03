Salvini assolto dall’accusa di vilipendio Aveva definito i magistrati “cancro da estirpare”

(Di martedì 23 marzo 2021) Matteoè statodal tribunale di Torino nel processo che lo vedeva imputato didell’ordine giudiziario. La sentenza ha stabilito che il leader della lega non è punibile “per la particolare tenuità del fatto“. Lo riporta l’Ansa. L’accusa era riferita ad alcune dichiarazioni dipronunciate nel 2016, a Collegno (Torino), durante un intervento al congresso regionale della Lega. Il segretario del Carroccio, in quell’occasione, si riferì alla magistratura come una “schifezza” e “unda”. L’accusachiesto di condannareal pagamento di tremila euro di multa per, ma il giudice Roberto Ruscello ha sancito l’assoluzione. “La Giustizia italiana va profondamente riformata, ...

repubblica : ?? Insulti ai giudici, Salvini assolto a Torino: definire i magistrati 'cancro da estirpare' non e' reato - fattoquotidiano : Disse: “Magistratura cancro da estirpare”. Salvini assolto dall’accusa di vilipendio. Il giudice: “Fatto tenue, non… - LegaSalvini : ??*ULTIM’ORA - SALVINI ASSOLTO A TORINO* Matteo Salvini: “Sono contento, ringrazio giudice e avvocato. La Giustizia… - RobesSimon : Disse “magistrati sono un cancro”, Salvini assolto - Letto su @fattoquotidiano E vabbè, se non vale più neanche il… - Ilsognatore13 : RT @Gianmar26145917: “La #magistratura (rossa) italiana è una schifezza”: #Salvini assolto dall’accusa di vilipendio (delle #togherosse)! A… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini assolto

Read More Flash Lega,da accusa di vilipendio 22 Marzo 2021 Il tribunale di Torino haMatteo"per la particolare tenuità del fatto" nell'ambito del processo in cui era.Read More Flash Lega,da accusa di vilipendio 22 Marzo 2021 Il tribunale di Torino haMatteo"per la particolare tenuità del fatto" nell'ambito del processo in cui era.Torino, Salvini diserta il processo per insulti ai magistrati: 'Impegni istituzionali'. Il pubblico ministero, inoltre, ha fatto notare come 'il pubblico accoglie gli insulti del 'capo' alla magistrat ...In quella stessa occasione, Salvini apostrofò i magistrati con parole quali 'stronzi' e 'lazzaroni che rompono le palle alla Lega', definendo la magistratura italiana 'una schifezza' Si riferì alla ma ...