Salute | riparte ' PsoPoint' | dialogo online tra dermatologi e pazienti psoriasici

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Torna PsoPoint, la piattaforma digitale che aiuta i pazienti affetti da psoriasi a mantenere attivo il dialogo con lo specialista. Attraverso il sito www.impattoinvisibile.it i cittadini interessati avranno l'opportunità di entrare in contatto da remoto con i dermatologi aderenti all'Associazione dermatologi-venereologi ospedalieri italiani (Adoi) e alla Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast). Lo specialista, attraverso una video-consulenza online, risponderà a dubbi e domande, fornirà informazioni sulla patologia, eventuali indicazioni sui percorsi, consigliando, se necessario, di recarsi presso un Centro specializzato nella cura della psoriasi

