(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua la battaglia dicontro i “cercatori di metalli”, come è stato definito il fenomeno che si registra nel comune diogni martedì mattina. Il giorno dopo il conferimento dei rifiuti indifferenziati con un reportage fotografico gli operatori dimostrano cosa hanno trovato. Le foto si riferiscono a via, nella zona orientale della città di. Le buste sono aperte ed i rifiuti fuori. A terra, tra i rifiuti, si scorgono anche siringhe. La società che si occupa della raccolta ricorda che gli operatori sarebbero tenuto solo allo svuotamento dei carrellati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno pulita, la storia si ripete: indifferenziato 'fuori' dai sacchi in via Buongiorno **… - salernonotizie : Centro storico sporco, il Comune accusa Salerno Pulita: rischio di sanzioni - MarkoSpasitelj : @destouches_dr Mo j métt a faticà a Salerno pulita -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno pulita

Salernonotizie.it

Inadempienteal centro storico. Verrà assegnato - - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - altro personale al controllo delle attività svolte. Accolto il ricorso del comitato civico dopo le ...Successivamente sul posto sono intervenuti personale e mezzi diper consentire la rimozione del materiale presente nell'area di vendita e il ripristino del normale flusso pedonale sul ...StampaInadempiente Salerno Pulita al centro storico. Verrà assegnato – -come titola il quotidiano “Le Cronache” – altro personale al controllo delle attività svolte. Accolto il ricorso del comitato ci ...Sequestrati beni per due milioni di euro ad Alessandro Virzi, ex presidente del Cynthia e della Lupa Castelli Romani (campionato Dilettanti), arrestato in un’operazione contro una banda di narcotraffi ...