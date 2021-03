Sachy di Fondazione Aurora | “Che giovani smart | ascoltiamoli”

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Saper ascoltare, con un approccio partecipativo, “facendoci dire da loro cosa serve”. E su queste basi assicurare il ‘missing middle’, quell’anello mancante della catena necessario al consolidamento di imprese che interpretino la vocazione innovativa dei giovani africani. Parole e fili che si annodano, legando continenti e culture, a nord e a sud del Mediterraneo. Con l’agenzia Dire ne parla Marta Sachy, direttrice di Fondazione Aurora. Origini italo-mozambicane, studi in antropologia sociale all’Università del Sussex, cita l’Institute of Development Studies, eccellenza britannica nell’ambito dello sviluppo equo e sostenibile. Un’esperienza, questa nell’ateneo inglese che negli anni ’70 codificò l’approccio “partecipativo” e lo “sviluppo inclusivo” dove non esistono più beneficiari ma soggetti attivi, due aspetti fondamentali per la cooperazione internazionale, che ha lasciato il segno. Oggi, insieme con il tema dell’imprenditoria sociale, torna in alcuni interventi al Programma diaspore della Luiss Guido Carli. Nel titolo del webinar ci sono quelle “prospettive economiche italiane e africane” che Fondazione Aurora declina con un accento sulla dimensione comunitaria sin dalla sua nascita nel 2018, su impulso dell’avvocato Michele Carpinelli, della sua famiglia e di un gruppo di giovani con pregresse esperienze nell’ambito della cooperazione uniti da prospettive condivise.