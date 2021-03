Sacchi neri per i rifiuti, Mollica: “Ingiuste le sanzioni” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ” Sulla vicenda dei sacchetti neri non ritirati dall’ASIA la scorsa settimana, perché non conformi alle regole del conferimento, i vertici dell’Azienda, convocati tempestivamente in audizione in Commissione Ambiente, hanno chiarito che sostanzialmente la non conformità riguardava il contenuto dei rifiuti conferiti nei sacchetti, più che il colore dei sacchetti stessi. È stato ulteriormente spiegato che i rifiuti non conformi della plastica e della frazione indifferenziata creano problemi all’ASIA, e dunque alla nostra collettività, all’atto della loro consegna, in quanto non vengono ritirati dalle società che gestiscono i relativi impianti. Pertanto l’ASIA, alla luce delle proteste sollevate dai cittadini circa la decisione improvvisa di non ritirare i “sacchetti neri”, ha deciso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ” Sulla vicenda dei sacchettinon ritirati dall’ASIA la scorsa settimana, perché non conformi alle regole del conferimento, i vertici dell’Azienda, convocati tempestivamente in audizione in Commissione Ambiente, hanno chiarito che sostanzialmente la non conformità riguardava il contenuto deiconferiti nei sacchetti, più che il colore dei sacchetti stessi. È stato ulteriormente spiegato che inon conformi della plastica e della frazione indifferenziata creano problemi all’ASIA, e dunque alla nostra collettività, all’atto della loro consegna, in quanto non vengono ritirati dalle società che gestiscono i relativi impianti. Pertanto l’ASIA, alla luce delle proteste sollevate dai cittadini circa la decisione improvvisa di non ritirare i “sacchetti”, ha deciso ...

