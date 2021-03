Ryanair annuncia nuovo operativo voli Estate 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Ryanair ha lanciato oggi, 23 marzo 2021, l’operativo per l’Estate 2021 dall’aeroporto di Bologna, che prevede un aeromobile aggiuntivo che porta a 10 il totale degli aeromobili basati, ed otto nuove rotte – Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini, Sibiu, Paphos – che portano il totale dei collegamenti a 64. La compagnia low cost irlandese intende così contribuire a stimolare il traffico aereo mentre prosegue l’implementazione dei programmi di vaccinazione e l’Europa si prepara a riaprire in tempo per le vacanze estive. La programmazione di Ryanair da Bologna per l’Estate 2021 prevede complessivamente 64 rotte e 275 voli settimanali. L’operativo include collegamenti con destinazioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –ha lanciato oggi, 23 marzo, l’per l’dall’aeroporto di Bologna, che prevede un aeromobile aggiuntivo che porta a 10 il totale degli aeromobili basati, ed otto nuove rotte – Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini, Sibiu, Paphos – che portano il totale dei collegamenti a 64. La compagnia low cost irlandese intende così contribuire a stimolare il traffico aereo mentre prosegue l’implementazione dei programmi di vaccinazione e l’Europa si prepara a riaprire in tempo per le vacanze estive. La programmazione dida Bologna per l’prevede complessivamente 64 rotte e 275settimanali. L’include collegamenti con destinazioni ...

