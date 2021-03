Russia, due elefanti iniziano un combattimento durante lo spettacolo circense: panico tra gli spettatori – Video (Di martedì 23 marzo 2021) durante uno spettacolo circense a Kazan, in Russia, due elefanti femmina hanno iniziato una lotta. Entrambi gli animali sono finiti fuori dall’arena, dove il pubblico era seduto scatenando il panico tra gli spettatori: i visitatori sono comunque riusciti a scappare e a portare via i bambini. I domatori, non senza difficoltà, alla fine hanno separato gli animali riportando la calma. Ecco come è andata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)unoa Kazan, in, duefemmina hanno iniziato una lotta. Entrambi gli animali sono finiti fuori dall’arena, dove il pubblico era seduto scatenando iltra gli: i visitatori sono comunque riusciti a scappare e a portare via i bambini. I domatori, non senza difficoltà, alla fine hanno separato gli animali riportando la calma. Ecco come è andata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

