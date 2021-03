Rottamazione - ter e saldo e stralcio: proroga anche per le rate 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) Il D. L. Sostegni è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure più attese spicca la proroga delle scadenze della Rottamazione - ter e del saldo e stralcio. Le rate scadute nel 2020 possono essere pagate entro il 31 luglio 2021. ... Leggi su investireoggi (Di martedì 23 marzo 2021) Il D. L. Sostegni è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure più attese spicca ladelle scadenze della- ter e del. Lescadute nel 2020 possono essere pagate entro il 31 luglio. ...

Advertising

ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Rottamazione Ter e pace fiscale: come funziona il condono - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Rottamazione Ter e pace fiscale: come funziona il condono - quotidianodirg : Rottamazione Ter e pace fiscale: come funziona il condono - LiberoReporter : Rottamazione ter, condono, pace fiscale: le novità e quel che c'è da sapere #cartelleesattoriali #condono #fiscale… - Gaebaldi : Rottamazione ter, condono, pace fiscale: le novità e quel che c'è da sapere #cartelleesattoriali #condono #fiscale… -