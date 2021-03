"Rosy Bindi commissario straordinario". Dalla Gruber scoperchiano il piano horror: Lombardia, lo scippo Pd alla Lega (Di martedì 23 marzo 2021) "La sanità pubblica e privata della Regione Lombardia è un'eccellenza, ma la Regione paga una burocrazia lottizzata da una sola parte, il centrodestra, e incrostata dal 1994". Gad Lerner sogna un cambio di bandiera al Pirellone, e in colLegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 rilancia la sua folle proposta: Rosy Bindi commissario straordinario al posto del governatore leghista Attilio Fontana e di tutta la giunta di centrodestra. "Una provocazione sì, ma è stata un'ottima e severa ministra della Sanità ed è coetanea di Letizia Moratti. cambiare timore, un'alternanza netta gioverebbe a questa regione". Come dire: togliere la Lombardia alla Lega e a Forza Italia, un presidio confermato di elezione in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) "La sanità pubblica e privata della Regioneè un'eccellenza, ma la Regione paga una burocrazia lottizzata da una sola parte, il centrodestra, e incrostata dal 1994". Gad Lerner sogna un cambio di bandiera al Pirellone, e in colmento con Lillia Otto e mezzo su La7 rilancia la sua folle proposta:al posto del governatore leghista Attilio Fontana e di tutta la giunta di centrodestra. "Una provocazione sì, ma è stata un'ottima e severa ministra della Sanità ed è coetanea di Letizia Moratti. cambiare timore, un'alternanza netta gioverebbe a questa regione". Come dire: togliere lae a Forza Italia, un presidio confermato di elezione in ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo La proposta di @gadlernertweet per la #Lombardia e le ripercussioni politiche sul #centrodestra: 'Rosy… - SSaponelli : Otto e mezzo, 'Rosy Bindi commissario straordinario della Lombardia'. Così la sinistra vuole sostituirsi a Lega e F… - dndjcjdjxj : RT @Libero_official: Secondo Gad #Lerner, per uscire dal caos #vaccini e #Covid la #Lombardia ha una sola soluzione: Rosy #Bindi commissari… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Libero_official: Secondo Gad #Lerner, per uscire dal caos #vaccini e #Covid la #Lombardia ha una sola soluzione: Rosy #Bindi commissari… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Secondo Gad #Lerner, per uscire dal caos #vaccini e #Covid la #Lombardia ha una sola soluzione: Rosy #Bindi commissari… -