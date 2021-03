Rosalinda Cannavò stronca Giacomo Urtis: “Ridicolo e insignificante” (Di martedì 23 marzo 2021) Rosalinda Cannavò contro Giacomo Urtis: il motivo Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata presa di mira dal popolo del web al punto che la 28enne messinese aveva deciso di prendersi una pausa dai social. Recentemente però, attraverso il suo account Instagram, l’ex gieffina ha replicato ad un’accusa grave che le è stata rivolta da Giacomo Urtis. Quest’ultimo infatti, che ha convissuto con lei nella casa di Cinecittà, rispondendo ad un utente su Twitter, ha insinuato che l’attrice siciliana, abbia parlato del suo passato difficile solo per impietosire il pubblico. La fidanzata di Andrea Zenga, a tali parole ha voluto replicare a tono, condividendo una Storia in cui dice di essere fiera di quello che ha fatto al ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021)contro: il motivo Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5è stata presa di mira dal popolo del web al punto che la 28enne messinese aveva deciso di prendersi una pausa dai social. Recentemente però, attraverso il suo account Instagram, l’ex gieffina ha replicato ad un’accusa grave che le è stata rivolta da. Quest’ultimo infatti, che ha convissuto con lei nella casa di Cinecittà, rispondendo ad un utente su Twitter, ha insinuato che l’attrice siciliana, abbia parlato del suo passato difficile solo per impietosire il pubblico. La fidanzata di Andrea Zenga, a tali parole ha voluto replicare a tono, condividendo una Storia in cui dice di essere fiera di quello che ha fatto al ...

