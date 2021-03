Rosalinda Cannavò, l’ufficio stampa della Ares la prende in giro: “Non sapeva neanche chi fosse Greta Garbo” (Di martedì 23 marzo 2021) Rosalinda Cannavò e la vicenda Ares Gate Lo scorso settembre, Rosalinda Cannavò ha dato vita al cosiddetto AresGate per alcune frasi pronunciate insieme a Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un vicenda che Mediaset ha tagliato corto dopo alcuni giorni perché ha ricevuto una diffida da parte di Alberto Tarallo. Una volta terminato il reality show di Canale 5, misteriosamente questa storia è rifiorita in seguito all’apertura delle indagini della Procura di Roma in merito al suicidio di Teodosio Losito. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. Ma anche cosa ha dichiarato una persona molto vicina alla casa di produzione che ha realizzato tantissime fiction per il Biscione. Le dichiarazioni ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021)e la vicendaGate Lo scorso settembre,ha dato vita al cosiddettoGate per alcune frasi pronunciate insieme a Massimiliano Morra all’internocasa del Grande Fratello Vip 5. Un vicenda che Mediaset ha tagliato corto dopo alcuni giorni perché ha ricevuto una diffida da parte di Alberto Tarallo. Una volta terminato il reality show di Canale 5, misteriosamente questa storia è rifiorita in seguito all’apertura delle indaginiProcura di Roma in merito al suicidio di Teodosio Losito. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. Ma anche cosa ha dichiarato una persona molto vicina alla casa di produzione che ha realizzato tantissime fiction per il Biscione. Le dichiarazioni ...

Advertising

gossipnewitalia : C'è stato un vero e proprio botta e risposta tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis e Rosali… - ffabiolat_ : RT @Here88I: Alla dea del cielo dell’ormai scomparsa da un mesetto Rosalinda Cannavó, noi regaliamo le stelle per rendere questo cielo anco… - Here88I : Alla dea del cielo dell’ormai scomparsa da un mesetto Rosalinda Cannavó, noi regaliamo le stelle per rendere questo… - Buolj2 : RT @Pamyta3: Ogni mattina noi ragazze ci svegliamo ci guardiamo allo specchio e ci vediamo decenti poi apriamo i social vediamo un esemplar… - Tesi97813128 : RT @Ale89KP: Io Rosalinda Cannavò tornerò a seguirla su instagram se e quando si lascerà con quello,e brillerà di luce propria semmai ne av… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Caso Ares, Giuliana De Sio convocata dai Pm: nuovi sviluppi nelle indagini A far esplodere il caso Ares è stata una conversazione avvenuta tra Rosalinda Cannavò (quando era ancora conosciuta solo come Adua del Vesco ) e Massimiliano Morra, all'interno della Casa del Grande ...

Dayane Mello contro Rosalinda e Francesco Oppini. E dal suo passato spunta Leonardo DiCaprio Due nomi: quello di Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, che le cinque sfere con cui è stata messa a confronto hanno pronunciato, chiedendo alcune spiegazioni alla bellissima brasiliana, arrivata ...

A far esplodere il caso Ares è stata una conversazione avvenuta tra(quando era ancora conosciuta solo come Adua del Vesco ) e Massimiliano Morra, all'interno della Casa del Grande ...Due nomi: quello di Francesco Oppini e, che le cinque sfere con cui è stata messa a confronto hanno pronunciato, chiedendo alcune spiegazioni alla bellissima brasiliana, arrivata ...