Roma | sollievo per Dzeko | nessuna lesione Edin pensa alla Bosnia | “Domani giocherò”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 23 marzo 2021) Oltre al danno anche la beffa. Questo è stato il pensiero dei tifosi della, che davanti al televisore assistevanosconfitta della loro squadra contro il Napoli nello spareggio per il quinto posto. Oltre al doloroso k.o., c'era anche timore per le condizioni di, uscito anzitempo toccandosi l'adduttore destro.caption id="attachment 1070149" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionSOSPIRO DIOggi, in conferenza stampa, lo stesso attaccanteco ha voluto fare il punto sulle sue condizioni fisiche: "Sono in forma e sono pronto per giocare". Una buona notizia per la, che così non perderà il suo numero 9. Tuttavia, ...