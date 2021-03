Roma, per Dzeko nessuna lesione. Sarà a disposizione della Bosnia (Di martedì 23 marzo 2021) Buone notizie per l’attaccante della Roma Edin Dzeko, che ha ricevuto quest’oggi gli esiti degli esami: non è stata riscontrata nessuna lesione al flessore, dopo il problema accusato contro il Napoli. L’attaccante, dunque, resterà assieme alla propria Nazionale. La Bosnia è arrivata ieri in Finlandia dove giocherà domani la gara contro gli scandinavi per la qualificazione ai Mondiali 2022 e il capitano, Dzeko, Sarà a disposizione. Sorride chiaramente anche la Roma che temeva uno stop importante per il Bosniaco. Foto: Twitter uff. Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Buone notizie per l’attaccanteEdin, che ha ricevuto quest’oggi gli esiti degli esami: non è stata riscontrataal flessore, dopo il problema accusato contro il Napoli. L’attaccante, dunque, resterà assieme alla propria Nazionale. Laè arrivata ieri in Finlandia dove giocherà domani la gara contro gli scandinavi per la qualificazione ai Mondiali 2022 e il capitano,. Sorride chiaramente anche lache temeva uno stop importante per ilco. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

