Roma, nessuna lesione per Dzeko: sarà a disposizione per Bosnia-Finlandia (Di martedì 23 marzo 2021) Buone notizie in casa Roma. Dopo la preoccupazioni sull’infortunio al ginocchio di Edin Dzeko durante Roma-Napoli, i recenti controlli al quale è stato sottoposto il centravanti Bosniaco non hanno evidenziato lesioni. Pertanto, Dzeko sarà regolarmente a disposizione della sua Nazionale per la sfida alla Finlandia, valevole per il gruppo D di qualificazione al Mondiale Qatar 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Buone notizie in casa. Dopo la preoccupazioni sull’infortunio al ginocchio di Edindurante-Napoli, i recenti controlli al quale è stato sottoposto il centravantico non hanno evidenziato lesioni. Pertanto,regolarmente adella sua Nazionale per la sfida alla, valevole per il gruppo D di qualificazione al Mondiale Qatar 2022. SportFace.

